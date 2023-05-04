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НОК Німеччини через позицію МОК щодо російських спортсменів визнав, що єдність у світовому спорті перебуває під загрозою

Торстен Бурместер сподівається на чіткіші правила гри.

НОК Німеччини через позицію МОК щодо російських спортсменів визнав, що єдність у світовому спорті перебуває під загрозою
Торстен Бурместер
Фото: DOSB

Генеральний директор Конфедерації олімпійських видів спорту Німеччини (DOSB) Торстен Бурместер поділився думкою про відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів на тривалий час.

"Міжнародний олімпійський комітет стикається з проблемою адаптації до політичної зміни клімату в спорті в зв'язку з війною. Новий світовий порядок в доступному для огляду майбутньому стане порядком конфлікту: з Росією, але, можливо, і з Китаєм. Зіткнувшись з такою ситуацією, спорт повинен запитати себе, яку роль він хоче грати на зміненому ігровому полі", - цетує Бурместера sportschau.de.

"Якщо війна змінить співіснування у всьому світі, ми повинні подивитися, чи є виняток спортсменів правильним в довгостроковій перспективі і чи буде включення спорту в політичні санкції відповідним засобом для вирішення конфлікту. Однак в такій ситуації можливий збиток спортивних цінностей та Олімпійської хартії буде непередбачуваним", - впевнений функціонер.

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"Як члени олімпійської сім'ї ми бачимо, що єдність в світовому спорті знаходиться під загрозою. Спорт не є аполітичним, він повинен бути політизованим, щоб відстоювати свої законні інтереси. І йому доведеться знову і знову стикатися з політичними реаліями. Можливо, зі вступом в нову еру системних конфліктів в світовому спорті нам будуть потрібні ще більш чіткі правила гри і менш розрізнені дії", - зазначив голова DOSB.

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