Четверта президент Хорватії (2015 – 2020) Колінда Грабар-Кітарович у рамках візиту до України відвідала навчально-тренувальну базу "Динамо", повідомляє fcdynamo.com.

На базі почесну гостю зустріли прес-аташе киян Андрій Шахов і менеджер команди Анатолій Волк. Спілкування вона розпочала з питання про здоров'я головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, якого у понеділок було прооперовано.

На тренувальному полі Грабар-Китарович зустріли представники тренерського штабу киян - Олександр Шовковський, Еміль Карас та Олег Гусєв.

Фото: ФК "Динамо"

Почесний член УЄФА Григорій Суркіс вручив Колінді букет із 55 троянд у зв'язку з нещодавнім ювілеєм Грабар-Китарович, який вона відсвяткувала 29 квітня (до речі, у той же день свій День народження відзначає ексгравець "Динамо" Домагой Віда), а також сумку з екіпіруванням "Динамо".

Грабар-Китарович пообіцяла, що після такого прийому ще більше вболіватиме за київське "Динамо" і чекає на нашу команду у Хорватії з почесним візитом.