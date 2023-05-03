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Експрезидентка Хорватії відвідала базу "Динамо"

Для Грабар-Кітарович провели екскурсію та вручили подарунок.

Експрезидентка Хорватії відвідала базу "Динамо"
Колінда Грабар-Кітарович
Фото: ФК "Динамо"

Четверта президент Хорватії (2015 – 2020) Колінда Грабар-Кітарович у рамках візиту до України відвідала навчально-тренувальну базу "Динамо", повідомляє fcdynamo.com.

На базі почесну гостю зустріли прес-аташе киян Андрій Шахов і менеджер команди Анатолій Волк. Спілкування вона розпочала з питання про здоров'я головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, якого у понеділок було прооперовано.

На тренувальному полі Грабар-Китарович зустріли представники тренерського штабу киян - Олександр Шовковський, Еміль Карас та Олег Гусєв.

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Фото: ФК "Динамо"

Почесний член УЄФА Григорій Суркіс вручив Колінді букет із 55 троянд у зв'язку з нещодавнім ювілеєм Грабар-Китарович, який вона відсвяткувала 29 квітня (до речі, у той же день свій День народження відзначає ексгравець "Динамо" Домагой Віда), а також сумку з екіпіруванням "Динамо".

Грабар-Китарович пообіцяла, що після такого прийому ще більше вболіватиме за київське "Динамо" і чекає на нашу команду у Хорватії з почесним візитом.

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