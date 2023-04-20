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Президент ФІФА висловив співчуття у зв'язку зі смертю Павла Шкапенка

Ексгравець збірної україни помер на 51-му році життя.

Президент ФІФА висловив співчуття у зв'язку зі смертю Павла Шкапенка
Павло Шкапенко
Фото: ФК "Динамо"

Президент ФІФА Джанні Інфантіно в листі на ім’я президента УАФ Андрія Павелка висловив співчуття у зв’язку з нещодавньою передчасною смертю ексгравця збірної України Павла Шкапенка.

"Шановний президенте! Я хотів би висловити свої найщиріші та найсердечніші співчуття з приводу смерті колишнього футболіста Павла Шкапенка. Здається, що слів недостатньо, щоб висловити сум, який ми відчуваємо через цю втрату", - цетує листа Інфантіно пресслужба УАФ.

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"Від імені членів міжнародної футбольної спільноти я хочу висловити наше щире співчуття Українській асоціації футболу, а головне – родині, друзям, близьким Павла.

Сподіваємося, що спогади та наші слова підтримки допоможуть принести мир і розраду в цей важкий момент", – зазначив президент ФІФА.

Нагадаємо, колишній гравець запорізького "Металурга", київських "Динамо" та ЦСКА помер 17 квітня на 51-му році життя.

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