Президент ФІФА висловив співчуття у зв'язку зі смертю Павла Шкапенка

Ексгравець збірної україни помер на 51-му році життя.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно в листі на ім’я президента УАФ Андрія Павелка висловив співчуття у зв’язку з нещодавньою передчасною смертю ексгравця збірної України Павла Шкапенка.

"Шановний президенте! Я хотів би висловити свої найщиріші та найсердечніші співчуття з приводу смерті колишнього футболіста Павла Шкапенка. Здається, що слів недостатньо, щоб висловити сум, який ми відчуваємо через цю втрату", - цетує листа Інфантіно пресслужба УАФ. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Від імені членів міжнародної футбольної спільноти я хочу висловити наше щире співчуття Українській асоціації футболу, а головне – родині, друзям, близьким Павла.

Сподіваємося, що спогади та наші слова підтримки допоможуть принести мир і розраду в цей важкий момент", – зазначив президент ФІФА.

Нагадаємо, колишній гравець запорізького "Металурга", київських "Динамо" та ЦСКА помер 17 квітня на 51-му році життя.