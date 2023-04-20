Три українки вийшли у фінал чемпіонату Європи з боротьби

Напередодні у столиці Хорватії Загребі на чемпіонаті Європи з боротьби стартувала програма жіночої вільної боротьби.
За підсумками дня змагання три українки вийшли у фінал.
У півфіналі вагової категорії до 50 кг чемпіонка Європи-2019 Оксана Лівач перемогла віцечемпіонку світу-2022 болгарку Міглену Георгієву Селішку.
У фіналі Оксана проведе бій із 8-разовою чемпіонкою Європи, титулованою азербайджанкою українського походження Марією Стадник.
Триразова чемпіонка Європи Юлія Ткач-Остапчук у півфіналі категорії до 59 кг із розгромним рахунком 10:0 перемогла Олену Колесник із Азербайджану.
У фіналі Юлія зустрінеться з чинною володаркою титулу молдаванкою Анастасією Нікітіною.
Алла Бєлінська вийшла у фінал у вазі до 68 кг. У 1/2 фіналу вона здобула перемогу над чемпіонкою Європи-2021 француженкою Кумбою Ларрок.
У фіналі Алла проведе бій із болгаркою Юліаною Яневою.
Зазначимо, що до "бронзового" фіналу категорії до 76 кг вийшла Анастасія Осняч.
Фінальні зустрічі відбудуться сьогодні.
Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат Європи у топ-6 медального заліку.