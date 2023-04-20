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Три українки вийшли у фінал чемпіонату Європи з боротьби

Ще одна українка побореться за "бронзу".

Три українки вийшли у фінал чемпіонату Європи з боротьби
Юлія Ткач-Остапчук
Фото: unitedworldwrestling.org

Напередодні у столиці Хорватії Загребі на чемпіонаті Європи з боротьби стартувала програма жіночої вільної боротьби.

За підсумками дня змагання три українки вийшли у фінал.

У півфіналі вагової категорії до 50 кг чемпіонка Європи-2019 Оксана Лівач перемогла віцечемпіонку світу-2022 болгарку Міглену Георгієву Селішку.

У фіналі Оксана проведе бій із 8-разовою чемпіонкою Європи, титулованою азербайджанкою українського походження Марією Стадник.

Триразова чемпіонка Європи Юлія Ткач-Остапчук у півфіналі категорії до 59 кг із розгромним рахунком 10:0 перемогла Олену Колесник із Азербайджану.

У фіналі Юлія зустрінеться з чинною володаркою титулу молдаванкою Анастасією Нікітіною.

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Алла Бєлінська вийшла у фінал у вазі до 68 кг. У 1/2 фіналу вона здобула перемогу над чемпіонкою Європи-2021 француженкою Кумбою Ларрок.

У фіналі Алла проведе бій із болгаркою Юліаною Яневою.

Зазначимо, що до "бронзового" фіналу категорії до 76 кг вийшла Анастасія Осняч.

Фінальні зустрічі відбудуться сьогодні.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат Європи у топ-6 медального заліку.

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