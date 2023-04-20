Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 183 750 осіб
У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 183 750 осіб
На следующей неделе в Раде создадут пропрезидентскую группу "Наша Украина"
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСпорт

"Прометей" пробився до півфіналу Єврокубку

Слобожанці розгромили "Промітеас".

"Прометей" пробився до півфіналу Єврокубку
"Прометей"
Фото: скриншот

У столиці Латвії на "Арені Рига" відбувся чвертьфінальний матч Єврокубку, в якому український "Прметей" як номінальний господар зустрівся з грецьким "Промітеасом Патри".

Матч завершився безаперечною перемогою українського клубу – 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Слід зазначити, що "Преметей" виграв усі чверті цього поєдинку та заслужено вийшов у півфінал цього турніру, де зіграє з турецьким "Тюрком". Для України це лише другий такий випадок і перший в історії для "Прометея".

Нагадаємо, "Прометей" всі виручені кошти за квитки на цей матч направить до фонду United24.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies