"Прометей" пробився до півфіналу Єврокубку

У столиці Латвії на "Арені Рига" відбувся чвертьфінальний матч Єврокубку, в якому український "Прметей" як номінальний господар зустрівся з грецьким "Промітеасом Патри".

Матч завершився безаперечною перемогою українського клубу – 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17).

Слід зазначити, що "Преметей" виграв усі чверті цього поєдинку та заслужено вийшов у півфінал цього турніру, де зіграє з турецьким "Тюрком". Для України це лише другий такий випадок і перший в історії для "Прометея".

Нагадаємо, "Прометей" всі виручені кошти за квитки на цей матч направить до фонду United24.