Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями
Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
ГоловнаСпорт

"Прометей" обіграв Бурсаспор і очолив свою групу у Єврокубку

Вперше у сезоні український клуб опинився на чолі пелотону.

"Прометей" обіграв Бурсаспор і очолив свою групу у Єврокубку
"Прометей"
Фото: facebook.com/prometeysc

В рамках 12 туру Єврокубка "Прометей" на виїзді обіграв турецький "Бураспор" - 94:92 ( 23:22, 27:26, 25:21, 19:23).

Зазначимо, що, незважаючи на те, що український клуб виграв перші три чверті, до кінця заключної 10-хвилинки "Прометей" програвав -4. Проте зумів вийти зі стану гроггі та завершити матч перемогою.

Найрезультативнішим гравцем матчу став нігерійський лідер гостей Кейлеб Агада – 27 очок.

Після перемоги у Туреччині "Прометей" очолив групу А. Додамо, що 8 перемог при 4-х поразках має і "Бур", проте за додатковими показниками зароблених очок французький клуб поступається: +19 проти +30 в українців.

Наступним суперником "Прометея" буде "Хувентуд". Матч відбудеться першого дня лютого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також