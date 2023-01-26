"Прометей" обіграв Бурсаспор і очолив свою групу у Єврокубку

В рамках 12 туру Єврокубка "Прометей" на виїзді обіграв турецький "Бураспор" - 94:92 ( 23:22, 27:26, 25:21, 19:23).

Зазначимо, що, незважаючи на те, що український клуб виграв перші три чверті, до кінця заключної 10-хвилинки "Прометей" програвав -4. Проте зумів вийти зі стану гроггі та завершити матч перемогою.

Найрезультативнішим гравцем матчу став нігерійський лідер гостей Кейлеб Агада – 27 очок.

Після перемоги у Туреччині "Прометей" очолив групу А. Додамо, що 8 перемог при 4-х поразках має і "Бур", проте за додатковими показниками зароблених очок французький клуб поступається: +19 проти +30 в українців.

Наступним суперником "Прометея" буде "Хувентуд". Матч відбудеться першого дня лютого.