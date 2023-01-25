Дудченко став срібним призером чемпіонату Європи з біатлону

У швейцарському Ленцергайді чоловічоюю індивідуальною гонкою продовжився чемпіонат Європи з біатлону.

Срібним призером став Антон Дудченко. Українець допустив лише один промах на вогневому рубежі.

Перемогу здобув норвеpький біатлоніст Ендре Стрьомсхайм.

Нагадаємо, трохи раніше срібну медаль у аналогічній дисципліні здобула для збірної України Юлія Джима.

Результати чоловічої індивідуальної гонки.

Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 51:05,9 Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:04,7 Ловро Планко (Словенія, 1+0+0+0) +2:16,5.

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