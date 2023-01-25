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Дудченко став срібним призером чемпіонату Європи з біатлону

Антон повторив успіх Юлії Джими.

Дудченко став срібним призером чемпіонату Європи з біатлону
Антон Дудченко
Фото: biathlon.com.ua

У швейцарському Ленцергайді чоловічоюю індивідуальною гонкою продовжився чемпіонат Європи з біатлону.

Срібним призером став Антон Дудченко. Українець допустив лише один промах на вогневому рубежі.

Перемогу здобув норвеpький біатлоніст Ендре Стрьомсхайм.

Нагадаємо, трохи раніше срібну медаль у аналогічній дисципліні здобула для збірної України Юлія Джима.

Результати чоловічої індивідуальної гонки.

  1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 51:05,9
  2. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:04,7
  3. Ловро Планко (Словенія, 1+0+0+0) +2:16,5.

...

  • 12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58,7
  • 19. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:45,9
  • 36. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31,9
  • 47. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +7:25,2
  • 64. Денис Насико (1+2+1+2) +8:56,8.
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