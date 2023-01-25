Дудченко став срібним призером чемпіонату Європи з біатлону

У швейцарському Ленцергайді чоловічоюю індивідуальною гонкою продовжився чемпіонат Європи з біатлону.
Срібним призером став Антон Дудченко. Українець допустив лише один промах на вогневому рубежі.
Перемогу здобув норвеpький біатлоніст Ендре Стрьомсхайм.
Нагадаємо, трохи раніше срібну медаль у аналогічній дисципліні здобула для збірної України Юлія Джима.
Результати чоловічої індивідуальної гонки.
- Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 51:05,9
- Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:04,7
- Ловро Планко (Словенія, 1+0+0+0) +2:16,5.
...
- 12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58,7
- 19. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:45,9
- 36. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31,9
- 47. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +7:25,2
- 64. Денис Насико (1+2+1+2) +8:56,8.