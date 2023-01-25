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Клуб Миколенка виставлено на продаж, - ЗМІ

За "Евертон" просять £пів мільярда.

Клуб АПЛ "Евертон", за який виступає українець Віталій Міколенко, виставлений на продаж, повідомляє The Guardian.

67-річний власник "ірисок" британський бізнесмен іранського походження Фархад Моширі розраховує отримати щонайменше 500 млн фунтів.

У покупці зацікавлені кілька компаній, проте хто саме – невідомо. За інформацією джерела, аудиторська компанія Deloitte займатиметься продажем "Евертона".

Зазначимо, що за 7-річну "епоху Моширі" на "Гудісон Парк" мерсісайдці витратили близько 700 млн фунтів на трансфери більш ніж півсотні гравців. А виручка від продажів становила трохи більше 400 млн.

"Евертон" займає передостаннє місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 15 очок у 20 матчах. Цього тижня з посади головного тренера було звільнено англійського фахівця Френка Лемпарда.

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