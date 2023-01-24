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Матчі клубу Малиновського заборонено транслювати у Франції

Поєдинки "Аталанти" більше не показуватимуть на французьких телеканалах.

Матчі клубу Малиновського заборонено транслювати у Франції
Фото: Alex Brooks

Матчі італійського футбольного клубу "Аталанта", гравцем якого є український півзахисник Руслан Малиновський, більше не показуватимуть у Франції, повідомляє sport.ua.

Повідомляється, що офіційний транслятор Серії А у Франції beIN Sports не показуватиме поєдинки клубу з Бергамо через його спонсор — компанію Plus 500.

Plus 500 – фірма з Кіпру, що пропонує інвестиційні послуги, пов'язані із ризикованими фінансовими договорами. Реклама цієї компанії заборонена Головним управлінням у справах споживачів та боротьбі з шахрайством у Франції.

Нагадаємо, Малиновський зараз на правах оренди захищає кольори "Марселя".

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