Матчі клубу Малиновського заборонено транслювати у Франції

Поєдинки "Аталанти" більше не показуватимуть на французьких телеканалах.

Матчі італійського футбольного клубу "Аталанта", гравцем якого є український півзахисник Руслан Малиновський, більше не показуватимуть у Франції, повідомляє sport.ua.

Повідомляється, що офіційний транслятор Серії А у Франції beIN Sports не показуватиме поєдинки клубу з Бергамо через його спонсор — компанію Plus 500.

Plus 500 – фірма з Кіпру, що пропонує інвестиційні послуги, пов'язані із ризикованими фінансовими договорами. Реклама цієї компанії заборонена Головним управлінням у справах споживачів та боротьбі з шахрайством у Франції.

Нагадаємо, Малиновський зараз на правах оренди захищає кольори "Марселя".