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В "Аталанті" пояснили продаж Малиновського

На позиції Руслана у бергамців підібралася гарна компанія.

В "Аталанті" пояснили продаж Малиновського
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Спортивний директор "Аталанти" Тоні Д’Аміко прокоментував трансфер українського півзахисника Руслана Маліновського до "Марселя".

"Ми дякуємо йому за те, що він зробив за час перебування в Аталанті. З’явилася можливість і ми вирішили нею скористатися. Руслан грає на позиції, де ми маємо достатньо виконавців, тому ми погодилися на трансфер».

Ми думаємо про можливості, які у нас з’являються. Ми щодня контактуємо з Гасперіні, обговорюємо варіанти на ринку, щоб посилити склад. Іноді нам це вдається більше, інколи менше. Побачимо, які будуть рішення до закінчення трансферного зимового вікна, - цетує функціонера fanday.net.

Нагадаємо, французький клуб орендував 29-річного футболіста збірної України із обов’язковим правом викупу.

За італійську команду Маліновський виступав із 2019 року.

Цього сезону Руслан зіграв за "Аталанту" 15 матчів, у яких забив один гол і відзначився двома асистами.

Усього на рахунку українця 143 матчі у складі "Аталанти", у яких він відзначився 30 голами та 28 результативними передачами.

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