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IBF дала зелене світло бою Усік – Ф'юрі: організація більше не вимагає від українця провести захист проти Хрговича

Хорвату доведеться зачекати.

IBF дала зелене світло бою Усік – Ф'юрі: організація більше не вимагає від українця провести захист проти Хрговича
Фото: Instagram

Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно відкликала розпорядження про те, щоб у наступному бою чемпіон організації в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зустрівся з обов'язковим претендентом, хорватом Філіпом Хрговичем (15-0, 13 КО).

"12 листопада 2022 року IBF наказала чемпіону Олександру Усику розпочати переговори з обов'язковим претендентом IBF Філіпом Хрговичем.

14 листопада 2022 року WBA повідомила IBF, що WBA є наступною в системі ротації, встановленою IBF, WBA, WBC та WBO. IBF погоджується, що наступною у черзі є WBA.

IBF відкликає розпорядження про початок переговорів Усика з Хрговичем щодо обов'язкового захисту титулу", - наводить слова президента федерації Дерріла Піплза boxingscene.com.

Таким чином, забирається одна з перешкод до проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та 

чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO). 

Нагадаємо, команда Фьюрі відправила Усику чорновий варіант контракту.

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