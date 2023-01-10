Напередодні відбулися заключні матчі стадії 1/32 фіналу Кубка Англії.

Зокрема, поточний лідер Англійської прем'єр-ліги "Арсенал" на виїзді зустрічався з "Оксфордом" та здобув перемогу – 3:0.

Зазначимо, що до 61-ї хвилини рахунок не було відкрито і головний тренер "канонірів" Мікель Артета кинув у бій Олександра Зінченка. І через 2 хвилини після появи на полі українця Мохамед Ель-Ненні забив перший гол "Арсеналу" у цьому матчі, а на 70-й Едді Нкетіа подвоїв перевагу гостей та зняв усі питання про переможця.

За право вийти до 1/8 фіналу лондонці посперечаються з чинними чемпіонами Англії та колишнім клубом Зінченка "Манчестером Сіті".