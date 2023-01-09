"Марсель" домовився про трансфер Малиновського, - ЗМІ

Сьогодні на гравця очікує медогляд.

Атакуючий півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський за крок від переходу в "Марсель".

Італійський та французький клуби домовилися за 13 млн євро (включаючи бонуси) про трансфер українця до табору "провансальців".

Деталі контракту невідомі.

Медогляд Малиновський пройде сьогодні. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Olympique Marseille have now sealed Ruslan Malinovskyi deal, done and also completed for €10m plus €3m add-ons fee. 🚨🔵🇺🇦 #OM



Big signing will be unveiled soon, been told Malinovskyi will be in Marseille on Monday to undergo medical tests and sign.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/prN9ganMUY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2023

У поточному сезоні півзахисник провів 15 матчів за "Аталанту", забивши гол і віддавши два асисти.