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"Марсель" домовився про трансфер Малиновського, - ЗМІ

Сьогодні на гравця очікує медогляд.

"Марсель" домовився про трансфер Малиновського, - ЗМІ
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Атакуючий півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський за крок від переходу в "Марсель".

Італійський та французький клуби домовилися за 13 млн євро (включаючи бонуси) про трансфер українця до табору "провансальців".

Деталі контракту невідомі.

Медогляд Малиновський пройде сьогодні. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

У поточному сезоні півзахисник провів 15 матчів за "Аталанту", забивши гол і віддавши два асисти.

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