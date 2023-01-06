Українські біатлоністи справили гнітюче враження у спринті на етапі Кубка світу

Четвертий етап Кубка світу з біатлону у словенській Паклюці продовжився спринтерською гонкою на 10 км у чоловіків.

У домінуючому стилі переможцем став норвежець Йоханнес Бйо. Лідер загального заліку КС майже на хвилину випередив свого старшого брата Тер'є та співвітчизника Стурлу Легрейда, які посіли друге та третє місце відповідно.

Додамо, що у топ-9 розташувалися одразу 5 норвежців.

Українські біатлоністи старт етапу відверто провалили. Найкращий із них Артем Тищенко посів лише 30-е місце.

У суботу, 7 січня, у Поклюці відбудуться жіночі та чоловічі гонки переслідування. Початок – о 12:30 та 15:45 за київським часом відповідно. У неділю відбудуться сингл-мікст та змішана естафета.

Підсумкові результати:

Йоханнес Бйо (1+0) 23:55,9 Тар'є Бьо (0+0) +48,1 Стурла Легрейд (1+0) +55,6

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