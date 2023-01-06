"Чемпіон на полі та в житті", - Швеченко попрощався з легендою італійського футболу

На 59-му році життя в інший світ пішов Джанлукка Віаллі.

Сьогодні у віці 58 років помер легенда збірної Італії, "Ювентуса" та "Челсі" Джанлукка Віаллі.

Він помер після тривалої боротьби із раком підшлункової залози.

Попрощався із ним колишній форвард "Мілана" Андрій Шевченко через свої соцмережі.

"Чемпіон на полі та в житті. Ти завжди будеш у наших серцях. Спочивай зі світом, друже".

Un Campione in campo e di vita. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa In Pace amico mio.💔🙏🏻



A Champion on pitch and in life. You will always be in our hearts. Rest In Peace my friend.💔🙏🏻#GianlucaVialli #Legend pic.twitter.com/bhJKvze0Go — Andriy Shevchenko (@jksheva7) January 6, 2023

Віаллі - один із восьми футболістів в історії, які вигравали Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА та Кубок володарів Кубків і єдиний, хто робив це з трьома різними клубами.

В ролі граючого тренера "Челсі" легендарний італієць вигравав Кубок Англійської ліги, Кубок Англії та Кубок володарів Кубків.

У ролі помічника головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні Віаллі виграв Євро-2020.