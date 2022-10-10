Головний тренер збірної Італії прокоментував Україну як суперника з кваліфікації Євро-2024

Напередодні у Франкфурті відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації Євро-2024, за підсумками якого збірна України потрапила до групи С, де зіграє з чинним чемпіоном континенту – Італією, а також фіналістом попереднього розіграшу турніру – Англією. Крім того, наш квартет поповнили Північна Македонія і Мальта.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував результати жеребкування відбору Євро-2024.

"Матчі між Італією та Англією тепер класика, я думаю, що це буде хороший поєдинок.

Реванш із Північною Македонією? Із нею в нас був один із тих матчів, які трапляються час від часу, але те, що сталося в Палермо, доводить, що в усіх зустрічах, навіть найпростіших, треба грати до кінця", – наводить слова Манчіні офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Особливий поєдинок буде з Україною, у ньому буде багато емоцій. Окрім того, українці мають хорошу збірну", – зазначив головний тренер Squadra Azzurra.