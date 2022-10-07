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"Дніпро-1" зіграв унічию з "Вадуцем" і продовжує утримувати друге місце у групі Ліги конференцій УЄФА

Матч пройшов у Словаччині.

"Дніпро-1" зіграв унічию з "Вадуцем" і продовжує утримувати друге місце у групі Ліги конференцій УЄФА

У межах третього туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" у якості номінального господаря приймав у Кошиці "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Матч завершився видовищною нічиєю – 2:2.

Дніпровці у самому дебюті зустрічі відкрили рахунок: бразилець Габріел Бузанелло вирізав м’яч із лівого флангу на лінію воротарської, де на нього вже чекав Артем Довбик – 1:0.

Такий жвавий початок дещо заспокоїв підопічних Олександра Кучера і на 28-й хвилині в одній контратаці Фабіо Фер, скориставшись провалом правого флангу оборони господарів, несподівано відновив статус-кво – 1:1.

А на 47-й хвилині "Дніпро-1" опинився і зовсім у ролі наздоганяючого – гості чудово реалізували подачу кутового – 1:2.

Уникнути поразки господарям допоміг рикошет на 78-й хвилині після удару Олександра Пихальонка.

До фінального свистка "Дніпро-1" мав два реальні моменти вирвати перемогу, але в одному епізоді рикошет уже зіграв на користь гостей, а на 90+6 хвилині після торкання Артема Громова не вистачило лічених сантиметрів, щоб м’яч перетнув лінію воріт.

У паралельному матчі лідер квартету Є АЗ у перестрілці обіграв "Аполлон" (3:2) та продовжує йти без втрат.

"Дніпро-1" відстає на п’ять очок, ще на два – "Вадуц". У кіпріотів в активі одне очко.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Вадуц".

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