Президент Федерації боксу України має намір добитися перегляду рішення IBA про допуск росіян та білорусів до турнірів

Президент Федерації боксу України (ФБУ) та віцепрезидент Міжнародної федерації боксу (IBA) Володимир Продивус розкритикував рішення IBA повернути у змагання представників Росії та Білорусі та заявив, що рішення приймалося в таємниці.

"Обурений сьогоднішнім рішенням Міжнародної федерації боксу скасувати санкції проти спортсменів Росії та Білорусі. Тепер вони зможуть брати участь у змаганнях, виступати під своїми прапорами.

Це повністю неприпустиме рішення, і воно було прийняте таємно. Я вимагатиму проведення повторного, але вже відкритого голосування. Хочу особисто подивитися в очі всім тим членам Ради директорів IBA, які підуть наперекір совісті", – заявив функціонер на офіційній сторінці ФБУ у Facebook. Нагадаємо, що рада директорів IBA дозволила боксерам Росії та Білорусі виступати на змаганнях під егідою цієї організації.

Раніше IBA призупинила діяльність Федерації боксу України. Організація вважала, що державні органи України втручаються у роботу спортивної організації.