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IBA призупинила членство Федерації боксу України через втручання держави

Українська федерація боксу тимчасово припинила роботу.

IBA призупинила членство Федерації боксу України через втручання держави
Фото: IBA

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) тимчасово призупинила членство Федерації боксу України (ФБУ) через втручання держави у роботу організації, інформує пресслужба IBA.

Як повідомляє IBA, призупинення членства буде скасовано за дотримання умов автономії федерації та визнання владою України виборів президента ФБУ, які відбулися 17 грудня 2021 року.

"Це рішення не торкнеться українських спортсменів, і IBA зробить усі необхідні кроки для забезпечення участі українських спортсменів у змаганнях.

IBA повністю підтримуватиме, у тому числі фінансово, збірну України з боксу в її участі в міжнародних змаганнях", – йдеться в повідомленні IBA.

"Пан Володимир Продивус призначений координатором IBA боксерів, які входять до Федерації боксу України, щодо їхньої участі у змаганнях.

Ми глибоко стурбовані станом українського боксу, оскільки дізналися про втручання держави. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати спортсменів у цій ситуації, призупинення діяльності національної федерації не має торкнутися жодного боксера України", – зазначено у документі.

Додамо, що втручанням з боку української держави IBA визнала призначення у лютому на звітно-виборчій конференції ФБУ на посаду президента організації Кирила Тимошенка.

На думку міжнародної асоціації боксу, цю посаду може обіймати лише Продивус, який не був зареєстрований за рішенням Мін’юсту на посаду голови ФБУ.

Наразі через зупинку роботи Федерації боксу України її представники не змогли особисто взяти участь у позачерговому конгресі IBA, який пройшов напередодні у Єревані і на якому національні федерації проголосували проти необхідності проведення президентських перевиборів.

Нагадаємо, президентом IBA є росіянин Умар Кремльов.

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