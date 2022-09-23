FIS допускає вже в грудні повернення на міжнародну арену лижників з Росії та Білорусі

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) може допустити до міжнародних турнірів спортсменів з Росії і Білорусі.

"Можливо, це станеться в грудні. Тоді обидві країни – звичайно, без національних прапорів і гімнів – могли б взяти участь в чемпіонаті світу. FIS точно не буде приймати рішення без рекомендації МОК", – цитує інтерв’ю генерального директора організації Мішеля Віона Sport TVP xsport.ua.

Додамо, що чемпіонат світу з лижних видів спорту в 2023 році стартує 22 лютого в Планіці (Словенія).

З початку березня FIS дотримувалася рекомендацій МОК і відсторонила спортсменів з Росії та Білорусі від турнірів.

22 жовтня відбудеться засідання FIS, на якому буде прийнято рішення про подальшу долю російських і білоруських лижників.

Нагадаємо, у травні главу Федерації лижних перегонів Росії Олену Вяльбе "викинули" з ради FIS.