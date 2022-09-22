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Зеленський висловив солідарність президенту УЄФА у його боротьбі проти Європейської суперліги

Президент України відправив листа президенту УЄФА.

Фото: president.gov.ua

Днями відбулася телефонна розмова глави нашої держави Володимира Зеленського та президента УЄФА Александера Чеферіна.

Під час діалогу президент України подякував голові спілки за підтримку наших спортсменів, а також висловив солідарність президенту УЄФА у його протидії так званій Європейській суперлізі.

За підсумками телефонної розмови Зеленський написав листа до глави УЄФА, зміст якого публікує сайт УАФ.

"Бажаю, щоб настрої, подібні до тих, що стоять за так званою Європейською суперлігою, були знівельовані, оскільки суть футболу також у надії, солідарності та радості, і це більше, ніж гроші, більше, ніж привілей окремих людей”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, у 2021 році 12 футбольних грандів оголосили про створення Європейської суперліги. Це викликало жорстку реакцію з боку УЄФА, ФІФА та вболівальників. Іспанська Ла Ліга навіть обізвала учасників Суперліги сепаратистами.

Під тиском усіх сторін дев’ять клубів оголосили про вихід із турніру. Від ідеї створити Суперлігу так і не відмовилися "Реал", "Барселона" та "Ювентус".

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