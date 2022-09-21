Експомічник Шевченка в збірній України увійшов до тренерського штабу Де Дзербі

Колишній помічник головного тренера національної команди України Андрія Шевченка Андреа Мальдера увійшов до тренерського штабу "Брайтона", який очолює екскерманич "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, повідомляє офіційний сайт "чайок".

Умови угоди італійського фахівця із "Брайтоном" не розголошуються.

"Брайтон" посідає четверте місце в Англійській прем’єр-лізі. Наступні два матчі будуть дуже складні для команди Де Дзербі – 1 жовтня "Брайтон" зіграє на "Енфілді" проти "Ліверпуля", а 8-го прийме "Тоттенгем".