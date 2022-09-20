Скандал в українському баскетболі: чемпіон України не збирається брати участь у національному чемпіонаті через вимоги ФБУ

Чинний чемпіон України з баскетболу – "Прометей" – не візьме участь у чемпіонаті України.

Президент клубу Володимир Дубинський повідомив у соціальних мережах, що команда знімається з наступного розіграшу Суперліги.

За його словами, причина відмови – вимога з боку Федерації баскетболу України про оплату заявкового внеску на чемпіонат країни розміром 4,5 млн грн. Тоді як для всіх інших клубів внесок встановлено розміром 40 000 грн.

Раніше ФБУ мотивувала подібну суму участю "Прометея" в єврокубковому турнірі "не під егідою ФІБА" – Єврокубка.

"Баскетбольний клуб «Прометей» не візьме участь в ХХХІІ чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд в сезоні 2022/2023, якщо Федерацією баскетболу України не будуть усунені прояви упередженості та дискримінації по відношенню до нашого клубу", – заявив Дубинський у Facebook.