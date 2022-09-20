Скандал в українському баскетболі: чемпіон України не збирається брати участь у національному чемпіонаті через вимоги ФБУ

Чинний чемпіон України з баскетболу – "Прометей" – не візьме участь у чемпіонаті України.
Президент клубу Володимир Дубинський повідомив у соціальних мережах, що команда знімається з наступного розіграшу Суперліги.
Раніше ФБУ мотивувала подібну суму участю "Прометея" в єврокубковому турнірі "не під егідою ФІБА" – Єврокубка.
"Баскетбольний клуб «Прометей» не візьме участь в ХХХІІ чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд в сезоні 2022/2023, якщо Федерацією баскетболу України не будуть усунені прояви упередженості та дискримінації по відношенню до нашого клубу", – заявив Дубинський у Facebook.Зазначимо, що президент ФБУ Михайло Бродський відреагував на заяву керівника клубу зі Слобожанського в соцмережі.