Виконком ФБУ затвердив систему проведення змагань у чемпіонатах України

На засіданні Виконавчого комітету Федерації баскетболу України було затверджено правила проведення змагань у сезоні-2022/23, повідомляє пресслужба ФБУ.

Команди гратимуть у чоловічій Суперлізі за туровою системою календаря у чотири кола. Поточний сезон цього разу пройде без плей-оф – переможців та призеров буде визначено за підсумками регулярного чемпіонату.

Баскетбольні змагання у сезоні-2022/23 пройдуть без глядачів.

Водночас Виконком ФБУ залишає за департаментом організації та проведення змагань можливість змінити формат чемпіонату та повернути плей-оф. Такий сценарій можливий за домовленістю з клубами Суперліги та в умовах покращення воєнної ситуації в Україні.

Виконком встановив дедлайн підтвердження участі команд у наступному сезоні – 23 вересня. Раніше участь у наступному сезоні Суперліги підтвердили "Прометей", "Будівельник", "Київ-Баскет", "Запоріжжя", "Черкаські Мавпи", "Старий Луцьк", "Кривбас" та "Миколаїв".

Також було визначено суму заявного внеску для клубу, який виступає паралельно в єврокубковому турнірі, що проходить не під егідою ФІБА. Сума такого заявного внеску становить 4,5 млн грн. Ці кошти підуть на підтримку клубів, які виступають у чемпіонаті України та потребують допомоги для свого існування.