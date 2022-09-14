УЄФА проведе засідання, на якому визначиться доля збірної Росії щодо участі у Євро-2024

20 вересня відбудеться засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому будуть розглянуті всі питання щодо жеребкування Євро-2024, повідомляє пресслужба організації.

Передбачається, що саме цього дня ми дізнаємося, чи допустять до відбору збірну Росії, яка від березня відсторонена від усіх офіційних турнірів.

Поки що УЄФА не прийняв рішення з цього приводу.

Саме жеребкування Євро-2024 відбудеться 9 жовтня.

Нагадаємо, УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу Боснії та Герцеговини проти Росії, який заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.