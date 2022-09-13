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В УАФ ухвалили рішення вести нові переговори з клубами і лігами щодо телеправ

В УАФ ухвалили рішення вести переговори з клубами і лігами щодо телеправ.

В УАФ ухвалили рішення вести нові переговори з клубами і лігами щодо телеправ
Фото: Павло Кубанов

Виконком Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень.

Зокрема, ВК УАФ вирішив звернутися до УПЛ, ПФЛ і професіональних клубів щодо раніше укладених домовленостей зі створення єдиного телепулу Української прем’єр-ліги.

"Враховуючи прийняття Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо розмежування спортивних заходів і змагань», звернутися до всіх залучених суб’єктів футболу (УПЛ, ПФЛ, професіональних клубів) щодо вчинення необхідних дій (зокрема, стосовно укладання договірних зобов’язань, що стосуються маркетингових, телевізійних та інших прав) відповідно до вимог даного Закону України після набрання ним чинності", – йдеться в постанові.

Отже, згідно зі змінами до Закону, між всіма суб’єктами футболу потрібне укладення нових домовленостей щодо маркетингових і телевізійних прав.

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