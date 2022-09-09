"Чорноморець" підписав сина колишнього прем'єр-міністра Конго

Зігі Бадібангу грав свого часу за "Андерлехт".

Одеський "Чорноморець" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання бельгійського вінгера конголезького походження Зігі Бадібангу.

Деталі угоди не розголошуються.

Бадібанга має досвід виступів за "Андерлехт", у складі якого він в сезоні 2011/12 ставав чемпіоном Бельгії.

Серед досягнень хавбека також два чемпіонські звання в Молдові в складі тираспольського "Шерифа" (2016/17 та 2017/18). Він також двічі визнавався найкращим легіонером Вищої ліги Молдови.

Останнім клубом гравця був "Анагеннісі", який виступає у другій лізі чемпіонату Греції.

Цікаво, що Зігі є сином колишнього прем'єр-міністра ДР Конго Семі Бадібанги.