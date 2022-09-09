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"Чорноморець" підписав сина колишнього прем'єр-міністра Конго

Зігі Бадібангу грав свого часу за "Андерлехт".

"Чорноморець" підписав сина колишнього прем'єр-міністра Конго
Зігі Бадібангу
Фото: ФК "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання бельгійського вінгера конголезького походження Зігі Бадібангу.

Деталі угоди не розголошуються.

Бадібанга має досвід виступів за "Андерлехт", у складі якого він в сезоні 2011/12 ставав чемпіоном Бельгії.

Серед досягнень хавбека також два чемпіонські звання в Молдові в складі тираспольського "Шерифа" (2016/17 та 2017/18). Він також двічі визнавався найкращим легіонером Вищої ліги Молдови.

Останнім клубом гравця був "Анагеннісі", який виступає у другій лізі чемпіонату Греції.

Цікаво, що Зігі є сином колишнього прем'єр-міністра ДР Конго Семі Бадібанги.

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