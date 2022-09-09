Кияни з мінімальним рахунком поступилися в Стамбулі.

У рамках першого туру групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" у Стамбулі зустрічалося із "Фенербахче".

Матч завершився перемогою господарів – 2:1.

На 35-й хвилині після виконання кутового захисник "Фенербахче" Густаво Енріке відкрив рахунок у матчі – 1:0.

У середині другої половини зустрічі Віктор Циганков відгукнувся на 11-метровій позначці на крос Віталія Буяльського та відновив статус-кво – 1:1.

Вирвали господарі перемогу у компенсований час. Ферді Кадіоглу з ауту зажбурнув м'яч у штрафний "Динамо", де все той же Енріке знову виграв повітря і виконав зкидку на Міші Батшуайї, і бельгієць, який вийшов на заміну, забив переможний гол - 2:1.

Образлива поразка киян.

Огляд матчу "Фенербахче" - "Динамо".

Таким чином "Фенербахче" взяв реванш за поразку від "Динамо" у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів місячної давності.

У паралельному матчі групи B французький "Ренн" з аналогічним рахунком у Ларнаці обіграв АЕК. І тут переможний гол гості забили у компенсований час.