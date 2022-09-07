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WBC висловилася проти проведення бою Ф'юрі - Джошуа

Організація настроєна категорично проти цього поєдинку.

WBC висловилася проти проведення бою Ф'юрі - Джошуа
Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа
Фото: sportingnews.com

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловився категорично проти можливого поєдинку між чемпіоном WBC в суперважкому дивізіоні Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) та ексволодарем титулів в цій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Ф'юрі провів обов'язковий захист в квітні. Зараз він на добровільному етапі, і WBC визначить всіх обов'язкових претендентів на конференції в Акапулько в листопаді.

WBC призначила претендентські бої Руїс – Ортіс (перемога Руїса, - прим. LB.ua) і Вайлдер – Геленіус. Рада проаналізує кожну вагову категорію в листопаді. WBC не може призначити бій Ф'юрі проти Джошуа. Це буде проти правил і прав чемпіона.

Але поєдинок Ф'юрі з Джошуа завжди буде цікавим, особливо в Великобританії. Безсумнівно, зараз Ф'юрі – кращий суперваговик, і він на своєму піку", - цетує Сулеймана Sky Sports.

Зазначимо, що WBC у принципі не може заборонити Ф'юрі проводити бій проти свого співвітчизника. Але це означатиме, що на кону поєдинку проти Джошуа не стоятиме пояс чемпіона цієї організації.

А це означає,що щоб стати вперше в історії українського професійного боксу абсолютним чемпіоном світу у хевівейті Олександру Усику (20-0, 13 КО) колись доведеться битися з Ф'юрі.

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