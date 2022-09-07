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Абрамович досі не передав Україні жодного пенса, обіцяного за продаж "Челсі"

Російський бізнесмен не поспішає виконати обіцянку.

Абрамович досі не передав Україні жодного пенса, обіцяного за продаж "Челсі"
Роман Абрамович
Фото: EPA/UPG

Кошти, отримані від продажу "Челсі" Тодду Боелі, ще не передані колишнім власником "синіх" Романом Абрамовичем жертвам війни в Україні, як було обіцяно, повідомляє депутат від лейбористської партії Кріс Браянт на сторінках Goal.com.

Російський бізнесмен запевняв, що обов'язково передасть більшу суму від продажу лондонського клубу на гуманітарну допомогу Україні.

"Роман Абрамович – той, хто потрапив під санкції у Великій Британії. Його "Челсі" продали 30 травня, але мільярди фунтів ще лежать на його банківському рахунку, тому що міністерство закордонних справ досі не створило фонд, щоб гроші можна було передати жителям України.

Чому міністерство закордонних справ працює так довго? Коли це питання буде вирішено?", - запитує депутат британського парламенту.

Зазначимо, що "Челсі" вчора сенсаційно програв у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів загребському "Динамо" – 0:1.

Огляд матчу "Динамо" - "Челсі".

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