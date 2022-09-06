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Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу

Українці "відчепили" нідерландців.

Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу
Фото: championat.com

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з волейболу, що проходить на спортивних майданчиках Польщі та Словенії, чоловіча збірна України здобула в Любляні "суху" перемогу над командою Нідерландів – 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Найрезультативнішим волейболістом у матчі з "помаранчевими" став Василь Тупчій, який набрав 14 очок.

Примітно, що волейбольна збірна вперше пробивається до стадії 1/4 фіналу на світовій першості.

Highlights матчу Україна - Нідерланди.

У чвертьфіналі підопічні Угіса Крастьїнша зустрінуться із господарями турніру - національною командою Словенії.

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