У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з волейболу, що проходить на спортивних майданчиках Польщі та Словенії, чоловіча збірна України здобула в Любляні "суху" перемогу над командою Нідерландів – 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

Найрезультативнішим волейболістом у матчі з "помаранчевими" став Василь Тупчій, який набрав 14 очок.

Примітно, що волейбольна збірна вперше пробивається до стадії 1/4 фіналу на світовій першості.

У чвертьфіналі підопічні Угіса Крастьїнша зустрінуться із господарями турніру - національною командою Словенії.