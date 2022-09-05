Фото: EPA/UPG Данило Медведєв

У Нью-Йорку на кортах місцевого Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг відбувся матч 1/8 фіналу US Open-2022, в якому зустрілися чинний чемпіон американського мейджора росіянин Данило Медведєв (АТР, 1) та австралієць Нік Кірьос (АТР, 25).

Перемогу в цій зустрічі з рахунком 7:6 (13-11), 3:6, 6:3, 6:2 здобув Кірьос.

Матч тривав 2 години 54 хвилини.

Додамо, що за підсумками турніру Медведєв залишить 1-й рядок світового рейтингу АТР.

За право вийти до півфіналу Відкритого чемпіонату США Нік зіграє із ще одним представником Росії Кареном Хачановим (АТР 31).