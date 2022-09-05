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Усик назвав єдиного цікавого для нього суперника, окрім Ф'юрі

Це Деонтей Вайлдер.

Усик назвав єдиного цікавого для нього суперника, окрім Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер
Фото: EPA/UPG

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) спрогнозував свою подальшу кар'єру.

Зокрема, українець заявив, що якщо володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (32–0–1, 23 KO) відмовиться від поєдинку, то він би розглянув можливість провести бій з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

"Чи піду я на пенсію, якщо Ф'юрі ухвалить рішення закінчити кар'єру? Побачимо, як буде. Голослівним не хочу бути. Крім Тайсона Ф'юрі, можна ще боксувати з Вайлдером. Більше я інтересу не бачу", - заявив в інтерв'ю ВВС Усик.

"Чому я так сказав? Тому що вся та робота, яку я роблю в тренувальному таборі, дуже нелегка психологічно та фізично. Я по пів року не бачу сім'ю. Дуже складно все це робити. Робити цю важку роботу, щоб просто вийти та побоксувати, як-то вже не хочеться.

Скільки разів я вже виходив на ринг і в аматорах, і зараз - не хочеться згоряти, як Фенікс.

Хочеться відбоксувати пару крутих поєдинків. Я думаю, що з хлопцями, які зараз на піку, ми дійшли до того, що можемо так чинити", - зазначив чемпіон.

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