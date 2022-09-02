Промоутер Джошуа розкритикував потенційний бій за абсолютну корону Усик – Ф'юрі

Фото: Matchroom boxing Едді Гірн і Ентоні Джошуа

Промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа

(25-3, 22 KO) Едді Гірн поділився думкою щодо можливого поєдинку за абсолютну першість між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком(20-0, 13 КО) і чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"Вже багато людей висловили свою думку щодо майбутнього бою Усика з Ф'юрі, тепер моя черга. Я не думаю, що їхні стилі можуть подарувати нам цікавий поєдинок, але є інтрига", – цетує Гірна Boxing News 24. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"У рингу зустрінуться два генії боксу. Я просто вважаю, що Усика дуже важко перемогти, тому віддаю йому перевагу. Я хотів би переглянути їхній поєдинок і сподіваюся, що він відбудеться", – зазначив промоутер.