Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
ГоловнаСпорт

Промоутер Джошуа розкритикував потенційний бій за абсолютну корону Усик – Ф'юрі

Едді Хірн передбачає невидовищний бій між українцем та британцем.

Едді Гірн і Ентоні Джошуа
Фото: Matchroom boxing
Едді Гірн і Ентоні Джошуа

Промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа 

(25-3, 22 KO) Едді Гірн поділився думкою щодо можливого поєдинку за абсолютну першість між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком(20-0, 13 КО) і чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"Вже багато людей висловили свою думку щодо майбутнього бою Усика з Ф'юрі, тепер моя черга. Я не думаю, що їхні стилі можуть подарувати нам цікавий поєдинок, але є інтрига", – цетує Гірна Boxing News 24.

"У рингу зустрінуться два генії боксу. Я просто вважаю, що Усика дуже важко перемогти, тому віддаю йому перевагу. Я хотів би переглянути їхній поєдинок і сподіваюся, що він відбудеться", – зазначив промоутер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також