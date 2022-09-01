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Адміністратора футбольної збірної України підозрюють у відмиванні 130 млн грн

У справі фігурують також гравці національної команди.

Адміністратора футбольної збірної України підозрюють у відмиванні 130 млн грн
Олександр Кісткін
Фото: УАФ

Адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна підозрюють у відмиванні грошей, повідомляє sport.ua.

Державна фіскальна служба України проводить розслідування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За 4 роки роботи (2016-2020) сума несплачених податків становить 115,7 млн грн, а також було отримано 130 млн грн за рахунок легалізації або відмивання грошей.

Проте у цій справі фігурує не лише адміністратор команди. Також підозрюють футболістів, серед яких Андрій П'ятов, Олександр Кучеров, Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєс, Василь Кобін, Микола Матвієнко.

Під загрозою і агенти – Вадим Шаблій, Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов. Саме з ними взаємодіяв Кісткін.

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