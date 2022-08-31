WBO зобов'язала Усика захищати пояс чемпіона проти переможця бою Джойс – Паркер

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно підтвердила, що Олександр Усик, який володіє поясом цієї організації у суперважкій вазі, зобов’язаний провести захист свого титулу з переможцем бою між новозеландцем Джозефом Паркером (30-2, 21 KO) та британцем Джо Джойсом (13-0, 12 КО), повідомляє офіційний сайт WBO.

При цьому наголошується, що на кону бою Паркер – Джойс буде титул тимчасового чемпіона WBO.

У своєму останньому бою Джойс здобув дострокову перемогу над німцем Крістіаном Хаммером в четвертому раунді.

Нагадаємо, що Усик володіє поясом WBO з вересня 2021 року, коли переміг попереднього володаря Ентоні Джошуа, а потім і вдруге здолав британця у реванші.