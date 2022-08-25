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Ф'юрі ще раз з образами пройшовся по Усику

Це вже другий неоднозначний вислів британця після перемоги українця над Ентоні Джошуа.

Ф'юрі ще раз з образами пройшовся по Усику
Фото: talksport.com

Майже одразу після перемоги Олександра Усика(20-0, 13 КО) в реванші над британцем Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) співвітчизник останнього, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) образив українця, назвавши його бомжем.

Через кілька днів Ф'юрі знову дозволив собі висловити неповажні слова на адресу нашого чемпіона. Тайсон висловився про те, що не відчуває гідного суперника в особі Усика (20-0, 13 КО).

"Я б виграв в Усика навіть після тижня тренувань. Він же крузер і мої кулаки пройдуть прямо крізь нього. Коли Усик був любителем і смоктав груди своєї матері, я був чемпіоном Великобританії у важкій вазі.

У любителях він боксував у вазі 75 кілограмів і тому я називаю його середньоваговиком", - приводить слова британця портал talkSport.

"Я ніколи не говорив, що це буде легкий бій. Але ці розмови про легенду P4P – нісенітниця, я не даю йому високу оцінку. Я навіть не поважаю Усика і не вважаю його хорошим бійцем", - додав Ф’юрі.

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