Власник "Металіста" перестав бути мільярдером, - Forbes

Згідно зі статистикою, наданою Forbes Україна, з початку війни з Росією власник харківського "Металіста" Олександр Ярославський втратив 630 млн доларів вартості своїх активів.

Аеропорт "Харків" подешевшав на 81% - до $15 млн; Кременчуцький НПЗ, у якому Ярославському належить 28%, втратив 78% вартості, і тепер оцінюється у $50 млн; Харківський тракторний завод подешевшав на 75% – до $10 млн.

Металургійні активи Ярославського: Дніпровський металургійний завод та копальня "Суха Балка" втратили 60% вартості, і тепер оцінюються у $115 млн.

Мережа ТРЦ "Караван" (Київ, Харків, Дніпро) втратила половину вартості і тепер оцінюється в $100 млн.

Банк "Кредит Дніпро", який Ярославський придбав у Віктора Пінчука у 2020 році, подешевшав на 62% – до $25 млн.

Не знецінилася шістдесятиметрова яхта Kaiser вартістю $50 млн. Ще на початку березня Ярославський пообіцяв її продати, а гроші направити на відновлення Харкова. Втім, яхта досі належить бізнесменові.

Нагадаэмо, на початку лютого Forbes оцінював статки Ярославського в 1 млрд доларів, хоча на кінець 2021 року його статки були у розмірі 820 млн доларів.

Тоді він посів 9-е місце у списку найбагатших людей України.

Раніше повідомлялося, що Ярославський після повернення до України продовжить фінансування "Металіста".