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Матч УПЛ тричі переривали через повітряні тривоги

Поєдинок "Рух" – "Металіст" увійде до історії.

Матч УПЛ тричі переривали через повітряні тривоги
"Металіст"
Фото: ФК "Металіст"

Матч 1-го туру Української прем'єр-ліги "Рух" – "Металіст", який проводився у Львові на стадіоні "Україна", увійде до історії як перший поєдинок в історії елітного українського дивізіону, який переривався через повітряні тривоги.

Вперше тривога перервала матч на 44-й хвилині, команди провели в укритті близько 35 хвилин. На той час рахунок був рівний – 1:1.

Вдруге тривога перервала матч на 52-й хвилині, команди провели в укритті вдвічі більше часу, ніж у перший тайм-аут – 1 годину 15 хвилин.

Втретє тривога перервала матч на 77-й хвилині. За час з 52-ї по 77-му хвилини гостям вдалося забити другий гол, який у підсумку виявився переможним – 1:2.

Після третього сигналу повітряної тривоги команди провели в укритті близько 35 хвилин. Усього матч тривав 4 години 27 хвилин.

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