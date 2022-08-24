Російських та білоруських гімнасток не допустили на турнір Gracia Cup в Угорщині

Російські та білоруські судді також не зможуть працювати на цих змаганнях.

З 27 по 28 серпня в Угорщині відбудеться турнір з художньої гімнастики «Gracia Cup».

Організатори змагань не допустили до участі росіянок та білорусок на вимогу Федерації гімнастики Угорщини.

Організатори турніру пояснили, чому спочатку запросили російських спортсменок та білоруску Аліну Горносько, але потім змушені були переглянути своє рішення.

Річ у тому, що Gracia Cup включає два турніри, один з яких під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Російські та білоруські гімнастки через ситуацію в Україні відсторонені від участі у турнірах під егідою FIG, їх спочатку запросили лише на місцеві клубні змагання.

Проте, Федерація гімнастики Угорщини виступила проти цього рішення організаторів.

"Ми спочатку знали, що російським і білоруським гімнасткам заборонено зараз виступати на турнірі під егідою FIG, тому ми їх запросили до себе на звичайний клубний міжнародний турнір. Але потім нам з нашої федерації гімнастики прийшов лист про те, що збірні Росії і Білорусі не можуть зараз виступати ні в яких змаганнях.

У листі зазначено, що ця заборона поширюється на всі змагання, які проходять на території Євросоюзу. Судді з Росії і Білоруси також не мають права працювати на європейських турнірах", - наводити слова організаторів турніру Gracia Cup xsport.ua.

Відзначимо, що в рамках турніру повинен був пройти майстер-клас бронзової призерки Токіо-2020 білоруски Аліни Горносько.