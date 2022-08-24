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Матч "Рух" – "Металіст" став першим в УПЛ, який перервали через повітряну тривогу

Поэдинок стартував о 15:00.

Матч "Рух" – "Металіст" став першим в УПЛ, який перервали через повітряну тривогу
Фото: ФК "Рух"

У рамках першого туру Української премьєр-ліги "Рух" у Львові на стадіоні "Україна" приймає "Металіст".

Після першого тайму рахунок був нічийний - 1:1. На 37-й хвилині рахунок відкрив Евген Підлепенец, а на 41-й Юрій Клімчук його зрівняв.

Однак найбільшою подією першої половини зустрічі були не забиті м'ячі.

На 44-й хвилині матч було припинено. Вперше матч УПЛ був перерваний через повітряну тривогу.

Раніше таке траплялося лише у молодіжному чемпіонаті, коли зустріч "Чорноморця" з "Вересом" (3:1) переривали на 25 хвилин.

Додамо, що офіційний транслятор УПЛ Setanta Sports не була допущена до показу матчу.

Також трансляцію цього матчу за кілька хвилин до початку було заблоковано і на YouTube-каналі.

Зазначимо, що така ж ситуація виникла вчора, 23 серпня – Setanta не була допущена до трансляції матчу "Зоря" – "Ворскла".

УПЛ відкрило справу проти луганського клубу. "Зорі" загрожує виключення з чемпіонату УПЛ за порушення правил телепулу.

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