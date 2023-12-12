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Поліція відібрала у "Металіста 1925" клубний автобус

Харків'янам довелося розплатитися за борги іншого клубу.

Поліція відібрала у "Металіста 1925" клубний автобус
Фото: fc-metalist.com

Національна поліція конфіскувала клубний автобус "Металіста 1925" у справі про банкрутство ПрАТ ФК "Металіст", повідомляє xsport.ua із посиланням на юриста Юрія Юрченка.

Згідно з судовим рішенням про розшук транспортних засобів ПрАТ ФК "Металіст", проведено відповідні дії, за результатами яких за допомогою поліції вилучено автобус із користування "Металіста 1925" на користь ПрАТ ФК "Металіст" у процесі справи про банкрутство.

Автобус супроводжується на штрафмайданчик в очікуванні його подальшої реалізації через торги для погашення боргів ФК "Металіст" перед кредиторами, серед яких футболісти.

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