Український баскетбол втратив одну з найкращих команд в історії

Федерація баскетболу України (ФБУ) провела засідання, на якому ухвалила низку рішень, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, було виключено "Будівельник" зі складу учасників чемпіонату України серед клубів Дивізіону "А" Суперліги сезону-2023-2024.

Крім того, були анульовані результати всіх ігор, зіграних "Будівельником" у регулярному чемпіонаті Суперліги (13 матчів) станом на 12 грудня 2023 року. Відповідно, анульовані мають бути і набрані, і пропущені очки команд у матчах із "Будівельником" із початку регулярного чемпіонату.

При цьому статистику гравців, яку вони набрали під час ігор за участю "Будівельника", залишити в силі.

Таблиця змагань з урахуванням прийнятих Департаментом рішень також була оновлена.

Зазначимо, що "Будівельник" посідав друге місце в турнірній таблиці Суперліги, маючи в активі 10 перемог у 13 зіграних матчах.

Київський клуб є рекордсменом за перемогами в чемпіонаті України - 11. Команда також п'ять разів вигравала Кубок України.

Причиною зняття з чемпіонату стали фінансові проблеми клубу.