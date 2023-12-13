У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСпорт

Український баскетбол втратив одну з найкращих команд в історії

"Будівельник" офіційно виключений із Суперліги України.

Український баскетбол втратив одну з найкращих команд в історії
"Будівельник"
Фото: fbu.ua

Федерація баскетболу України (ФБУ) провела засідання, на якому ухвалила низку рішень, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, було виключено "Будівельник" зі складу учасників чемпіонату України серед клубів Дивізіону "А" Суперліги сезону-2023-2024.

Крім того, були анульовані результати всіх ігор, зіграних "Будівельником" у регулярному чемпіонаті Суперліги (13 матчів) станом на 12 грудня 2023 року. Відповідно, анульовані мають бути і набрані, і пропущені очки команд у матчах із "Будівельником" із початку регулярного чемпіонату.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

При цьому статистику гравців, яку вони набрали під час ігор за участю "Будівельника", залишити в силі.

Таблиця змагань з урахуванням прийнятих Департаментом рішень також була оновлена.

Зазначимо, що "Будівельник" посідав друге місце в турнірній таблиці Суперліги, маючи в активі 10 перемог у 13 зіграних матчах.

Київський клуб є рекордсменом за перемогами в чемпіонаті України - 11. Команда також п'ять разів вигравала Кубок України.

Причиною зняття з чемпіонату стали фінансові проблеми клубу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies