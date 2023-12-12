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Молодіжна збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу

Українці розгромили поляків.

Молодіжна збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу
Фото: fhu.com.ua

Молодіжна збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу U-20 у дивізіоні 1B, який проходить у місті Блед (Словенія).

У першому турі українці здобули розгромну перемогу над командою Польщі - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

Зазначимо, що у складі переможців зіграло одразу вісім вихованців "Донбасу".

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У другому турі суперником нашої команди буде збірна Естонії. Матч відбудеться вже сьогодні. Початок – 13.30.

Головними конкурентами українців за підвищення у класі вважаються Італія та Словенія.

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