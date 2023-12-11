Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером “Динамо”

Олександр Шовковський позбавлений приставки “виконуючий обов'язки” та став повноцінним головним тренером “Динамо” (Київ).
Про це повідомила пресслужба ФК “Динамо” (Київ).
“Про всі подробиці буде повідомлено на офіційних клубних ресурсах згодом”, - йдеться у повідомленні.
Олександр Шовковський став виконувачем обов'язки головного тренера Динамо після поразки від “Шахтаря” (0:1) у 13-му турі.
Після цього він біля керма команди виграв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.
Що передувало цьому призначенню
- Суркіс обізвав Луческу "тоталітарним тренером".
- Колишній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловився про свою роботу в столичному клубі та про причини свого звільнення.
- Луческу пішов з посади головного тренера “Динамо”. В останньому матчі під керівництвом румуна “Динамо” мінімально поступилось “Шахтарю”.