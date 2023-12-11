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Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером “Динамо”

Про всі подробиці буде повідомлено згодом.

Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером “Динамо”
Олександр Шовковський
Фото: УАФ

Олександр Шовковський позбавлений приставки “виконуючий обов'язки” та став повноцінним головним тренером “Динамо” (Київ).

Про це повідомила пресслужба ФК “Динамо” (Київ).

“Про всі подробиці буде повідомлено на офіційних клубних ресурсах згодом”, - йдеться у повідомленні.

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Олександр Шовковський став виконувачем обов'язки головного тренера Динамо після поразки від “Шахтаря” (0:1) у 13-му турі.

Після цього він біля керма команди виграв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.

Що передувало цьому призначенню

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