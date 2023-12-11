Українець Плотницький став найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу з волейболу

Напередодні відбувся фінальний матч на Клубному чемпіонаті світу з волейболу-2023, який проходив в Індії.

У матчі за трофей італійська "Перуджа" обіграла бразильський "Мінас" - 3:0 (25:13, 25:21, 25:19), інформує sport.ua.

За італійський клуб виступає український волейболіст Олег Плотницький. У фіналі він набрав 13 очок і став найкращим гравцем турніру.

Для "Перуджі" це другий титул КЧС поспіль. Цікаво, що цього року "грифони" стали учасниками турніру як запасні, коли від участі у змаганнях відмовилися польські клуби "Закса" та "Ястшембський Венгель".

На шляху до фіналу італійський клуб не програв жодної партії, вигравши 4 поєдинки із загальним рахунком 12:0.

Для Плотницького це сьомий трофей у складі "Перуджі" та 12-та нагорода на клубному рівні.