Дмитро Кулеба закликав партнерів засудити рішення МОК щодо російських і білоруських спортсменів

"Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", - заявив міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо російських і білоруських спортсменів.

Це Кулеба написав у своєму акаунті у соцмережі Х.

"МОК дав Росії зелене світло на використання Олімпійських ігор як зброї. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", - вважає міністр.

Кулеба назвав рішення МОК таким, що "підриває олімпійські принципи".

Що передувало цій заяві