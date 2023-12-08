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Дмитро Кулеба закликав партнерів засудити рішення МОК щодо російських і білоруських спортсменів

"Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", - заявив міністр.

Дмитро Кулеба закликав партнерів засудити рішення МОК щодо російських і білоруських спортсменів
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо російських і білоруських спортсменів.

Це Кулеба написав у своєму акаунті у соцмережі Х.

"МОК дав Росії зелене світло на використання Олімпійських ігор як зброї. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", - вважає міністр.

Кулеба назвав рішення МОК таким, що "підриває олімпійські принципи".

Що передувало цій заяві

  • Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024. Спортсмени цих країн виступатимуть у нейтральному статусі, будь-яка символіка держав буде заборонена. Крім того, кожен учасник із Росії та Білорусі має підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії.
  • До речі, нещодавно жіноча тенісна асоціація (WTA) заявила, що, хоча вона і не підтримує виставкового турніру, який пройшов 1-3 грудня де в Росії, зате гравці, які візьмуть у ньому участь, не потраплять під санкції.
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