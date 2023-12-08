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За підсумками спринту чотири українки відібралися в персьют етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені

Сьогодні – перший день змагань.

За підсумками спринту чотири українки відібралися в персьют етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені
Інгрід-Ландмарк Тандреволд
Фото: EPA/UPG

Жіночою спринтерською гонкою на 7,5 км з двома вогневими рубежами було продовжено програму першого дня другого етапу Кубка світу-2023/24 з біатлону в Гохфільцені.

Як і в чоловічій аналогічній гонці, найкращий час показала представниця Норвегії - Інгрід-Ландмарк Тандреволд, яка закрила всі 10 мішеней.

Другою на фініші була молодша із сестер Еберг – Ельвіра. Зазначимо, що один промах на "лежці" коштував шведці "золота".

Третій час показала француженка Жустін Бреза-Буше, яка також допустила одну помилку на першому вогневому рубежі.

Фото: EPA/UPG

Українські біатлоністки виступили посередньо.

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Анастасія Меркушина з ідеальною стрільбою посіла 23-е місце. Також до залікової зони потрапила Юлія Джима, яка стала 38-ою.

Ірина Петренко, посівши 51-е місце, та Анна Кривонос, фінішувавши 57-ю, відібралися у гонку переслідування.

Олена Городна фінішувала 68-ою.

Гохфільцен. Спринт. Жінки.

  1. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0) 20:59,9
  2. Ельвіра Карін Еберг (Швеція, 1+0) +4,9
  3. Жустін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +19,7.

...

  • 23. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:35,0
  • 38. Юлія Джима (Україна, 0+1) +1:57,7
  • 51. Ірина Петренко (Україна, 0+2) +2:25,1
  • 57. Анна Кривонос (Україна, 0+1) +2:40,5
  • 68. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:04,3.
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