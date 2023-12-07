Федерації літніх видів спорту закликали МОК визначитися з допуском росіян до Олімпіади-2024

На Міжнародний олімпійський комітет (МОК) посилюється тиск із вимогою дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паризьких іграх цього літа, повідомляє euronews.com.

Міжнародні федерації та національні комітети у своїй заяві закликали МОК якнайшвидше допустити російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

Минулого року на засіданні за зачиненими дверима у Лозанні МОК уже започаткував процес реінтеграції цих двох країн у світовий спорт.

Спочатку російських та білоруських спортсменів було виключено зі світового спорту, а потім знову допущено до участі під нейтральним прапором і на особливих умовах без можливої присутності на Олімпійських іграх. Наразі вирішується доля їхньої участі в ОІ-2024.

Представники міжнародних федерацій також попросили прийняти рішення якнайшвидше, щоб внести ясність до процедур олімпійської кваліфікації для всіх зацікавлених спортсменів.

У тексті комюніке не уточнюється, чи це одностайня позиція, враховуючи, що міжнародні спортивні організації частинами відновлювали права росіян і білорусів на свої змагання, а Міжнародна федерація легкої атлетики (основний олімпійський вид спорту) досі відмовляється це зробити.

Однак ця рекомендація зустріла схвалення голови Комісії спортсменів МОК фінки Емми Терхо, яка зазначила, що "загалом переважна більшість спортсменів дотримується думки, що спортсменів не слід карати за дії їхнього уряду".

Саме цю формулу використав МОК, коли рекомендував повернути росіян та білорусів під нейтральний прапор. Однак тоді МОК пояснив, що питання їхньої можливої участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, які відкриються 26 липня, "буде вирішено у відповідний час відповідно до критеріїв", які з того часу не уточнювалися.

Зі свого боку, МОК обмежився у вівторок підтвердженням того, що участь таких нейтральних індивідуальних спортсменів в Олімпійських іграх може мати місце лише за дотримання суворих умов, встановлених у березні минулого року: без гімну та прапора, за винятком командних видів спорту.

Олімпійський комітет, який зібрався минулого тижня в Парижі, не порушив питання допуску росіян і білорусів і не повідомив, коли ухвалить своє рішення.

Проте його Виконавча рада знову збереться 18 січня 2024 року.