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Жіноча збірна України з поразки стартували у основному раунді ЧС-2023 з гандболу

Українки поступилися команді Чехії.

Жіноча збірна України з поразки стартували у основному раунді ЧС-2023 з гандболу
Фото: Anze Malovrh / kolektiff

У першому поєдинку основного етапу жіночого чемпіонату світу з гандболу збірна України зазнала поразки від Чехії – 23:30 (11:15).

Вже завтра українки зустрінуться з командою Нідерландів, а 10 грудня – з Аргентиною. Але, незалежно від цих поєдинків збірна України достроково втратила шанси на вихід до плей-оф ЧС-2023. Згідно з регламентом, на цьому етапі зберігалися очки, набрані проти суперників, що діють, у попередньому раунді. 

Нагадаємо, на попередньому етапі мундіалю підопічні Віталія Андронова поступилися Бразилії (20:35) і Іспанії (20:32) та здобули перемогу над Казахстаном (37:24), посівши третє місце у групі G.

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Зазначимо, що для збірної України це перша участь на жіночому ЧС з гандболу з 2009 року.

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